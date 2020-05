Dury kent gevoel van leeg stadion, maar wil geen excuses van zijn spelers: "Op training zijn er toch ook geen toeschouwers"

Vandaag gaan we het weten normaal gezien: het exitplan voor het voetbal. Marc Van Ranst gaf al aan dat het zonder vaccin moeilijk wordt om het stadion vol te proppen met fans. Francky Dury legde zich daar al bij neer en bereidt zijn spelers voor op de nieuwe realiteit.

Dury kent het immers: in het begin van zijn carrière coachte hij in de lagere reeksen en daar zat ook weinig volk. "Bevreemdend en koud", vertelt hij in HLN. "Ik denk dat we geen keuze gaan hebben. Gezondheid gaat voor. Wij moeten ons aanpassen. Niet evident - hier is geen draaiboek voor."

Voor de spelers wordt het een zware aanpassing, want zij lieten zich veel leiden door het enthousiasme van de fans. "Dat wordt een uitdaging. Aan de andere kant: eigenlijk moet de motivatie áltijd vanuit jezelf komen. Dit mag geen excuus zijn om minder te presteren."

"Het niveau mag niet dalen, ongeacht of er nu 500 of 50.000 fans zitten. Op training zijn er óók geen toeschouwers. Dan wil je toch ook winnen? Thuisvoordeel zal wel bijna helemaal wegvallen. In het beste geval heeft de thuisploeg iets meer binding met het stadion, maar voor het overige... De achterban kan de match niet doen kantelen, hé."