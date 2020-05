Titel wordt Ajax ontnomen, maar die beslissing kan op begrip rekenen: "Economie kan zich herstellen, gezondheid niet"

De Eredivisie was de eerste Europese competitie de definitief een punt zette achter het seizoen. Daardoor loopt leider Ajax toch de titel mis. Nicolas Tagliafico heeft echter begrip voor de beslissing van de KNVB.

Ook dit seizoen was de Argentijnse linksback van groot belang in de prestaties van de club uit Amsterdam. Ajax was leider op het moment van het stopzetten van de competitie. Eerste achtervolger AZ had evenveel punten, maar een slechter doelpuntensaldo. Maar een titel kreeg de club niet, al kan Tagliafico die beslissing wel begrijpen.

"Langs de ene kant is het wel frustreren en erg dat we de titel niet krijgen. We hadden een wedstrijd kunnen spelen tegen AZ om te beslissen wie er kampioen wordt. Om nu te stoppen, met nog negen speeldagen te gaan is lastig."

Maar de Argentijn geeft aan dat de gezondheid primeert op het voetbal. "Het zijn extreme omstandigheden, dus we moeten de beslissing respecteren."

"Als we vandaag de dag moeten kiezen tussen de economie of onze gezondheid, dan is de keuze snel gemaakt. Een economie kan zich herstellen, gezondheid kan dat niet. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan voetbal", aldus Tagliafico.