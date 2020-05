'Anderlecht wil naast Didillon nog een (keepers)zaakje doen met Racing Genk'

Vindt Racing Genk een oplossing voor een van zijn vele doelmannen? Tobe Leysen zou in de belangstelling staan van RSC Anderlecht.

Racing Genk heeft genoeg doelmannen voor volgend seizoen. Danny Vukovic is terug uit blessure, Waasland-Beveren heeft de aankoopoptie van Nordin Jackers (nog) niet gelicht en ook Gaëtan Coucke en Maarten Vandevoordt liggen onder contract bij de Limburgers. En dan is er nog de 18-jarige Tobe Leysen die dit seizoen vaak derde doelman was.

Te veel doelmannen dus, zeker als Thomas Didillon definitief wordt overgenomen van RSC Anderlecht. De Brusselaars tonen nu plots interesse in Tobe Leysen, meldt Het Belang van Limburg. Opmerkelijk want Rik Vercauteren, ook 18 jaar, tekende onlangs zijn eerste profcontract bij RSCA.

Leysen, in de running om derde keeper te worden bij de Limburgers, zou bij Anderlecht op de shortlist staan voor dezelfde rol. De keeper van Genk ligt wel nog onder contract tot 2021. Misschien kan hij als pasmunt gebruikt worden in de deal met Didillon, maar volgens HBvL wil Genk hem niet laten gaan.