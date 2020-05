Antwerp legt zich neer bij de beslissingen van de Veiligheidsraad

Antwerp verzette zich het sterkst tegen een stopzetting van de competitie, maar die lijkt er straks toch met grote zekerheid te komen. Er mag immers pas vanaf 1 augustus weer competitief gevoetbald worden. De Great Old reageerde op het nieuws.

De oudste club van het land wou geen stopzetting van de competitie en kwam zelfs met een plan om vanaf 1 juli weer te voetballen. Die mag het nu opbergen door de recente ontwikkelingen. De competitie is voorbij. "Dat lijkt mij een vrij logische conclusie", aldus Sven Jaecques General Secretary & Sports bij Antwerp.

Eerste horde genomen

"Ons standpunt vooraf was duidelijk: een beslissing over de stopzetting van de competitie kan niet door de clubs genomen worden, wél door de overheid en de experts. Met dit advies van de Veiligheidsraad is er eindelijk een eerste horde genomen", ging hij verder.

Nu moet de werkgroep beslissingen nemen over de titel, het format en de Europese tickets. "Daarover gaan wij nu geen standpunt innemen. Het is beter om de rangen even te sluiten en de zaken intern aan te pakken", besloot hij.