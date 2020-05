Van Crombrugge nog wat comfortabeler rond de onderhandelingstafel met Anderlecht, nieuwe gegadigde komt op de proppen

Anderlecht zal alles uit de kast moeten halen wil het zijn doelman Hendrik Van Crombrugge langer in Brussel houden. De onderhandelingen lopen, maar de interesse blijft ook toenemen. De doelman zelf wrijft zich in de handen.

De gewezen goalie van Eupen staat in een sterke onderhandelingspositie. Na de eerdere interesse van Hertha Berlijn, informeerde nu ook PSV naar zijn diensten. Kerverse T1 Roger Schmidt wil een meevoetballende keeper en ziet in van Crombrugge de perfecte kandidaat.

Anderlecht doet er alles aan om zijn keeper een verbeterd contract te laten tekenen. Het ziet in Van Crombrugge één van zijn leiders voor de volgende seizoenen. Alleen weten we waar het schoentje knelt bij paars-wit. Een grote zomerkuis in de propvolle kern van de Brusselaars is broodnodig om de nodige middelen vrij te maken.