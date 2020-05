Knappe prestatie van Son Heung-Min: "Hij was uitstekend op alle gebieden van de opleiding"

In Zuid-Korea heeft elke capabele man bijna twee jaar legerdienst. Voor Son Heung-Min, de aanvaller van Tottenham, duurde de militaire training drie weken. Hij deed het uitstekend.

Son Heung-Min heeft zijn militaire opleiding voltooid en hij behoorde zelfs tot één van de top vijf "studenten" in zijn eenheid, aldus de mariniers bij AFP. "Son was uitstekend op alle gebieden van de opleiding. Daar rekenen we ook militaire ethiek en veiligheidsonderwijs bij," zei een woordvoerder.

De Zuid-Koreaanse voetbalster sloot zich op 20 april aan bij het 91ste Bataljon van de 9e Brigade van het Korps. De locatie was op het Jeju-eiland, ten zuiden van het schiereiland. De training omvatte lange marsen en workshops over het omgaan met een geweer en traangas.