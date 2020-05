Topclubs denken na over oplossing voor fans bij matchen zonder publiek: dagpas schenken ligt op tafel

Het is onvermijdelijk dat er ook in België matchen zonder publiek gespeeld gaan worden. Maar wat dan met de abonnementen? Hoe kan je die op voorhand verkopen als het niet zeker is hoeveel matchen je gaat kunnen aanbieden?

Club Brugge en KV Mechelen zijn al gestart met de verkoop en de anderen gaan er ook aan beginnen. Maar de vraag blijft dus wat er moet gebeuren met de matchen achter gesloten deuren. Enkele topclubs denken eraan samen te werken met Eleven - dat straks de rechten heeft - en een dagpas aan te bieden voor die wedstrijden, weet Het Nieuwsblad. De club zou dan de prijs van de dagpas bekostigen voor de abonnees. Momenteel kost een dagpas bij Telenet 9,95 euro voor 24u. Maar wat met de abonnees die al een sportpakket hebben?