Nieuwe spits voor Anderlecht? Talent staat al meer dan een jaar op de radar van paars-wit

Bij Anderlecht zijn ze druk bezig op de transfermarkt. De club is al langer op zoek naar een nieuwe doelman, maar ook een nieuwe spits behoort tot de mogelijkheden. Daarbij volgt het de 19-jarige Bulgaar Minchev op de voet.

En die interesse is niet nieuw, want vorig jaar kwamen er ook al geruchten op gang dat paars-wit Minchev volgde. De Bulgaar speelt in zijn thuisland bij Cherno More en was dit seizoen goed voor 6 doelpunten en 3 assists in 21 wedstrijden.

Maar Anderlecht is niet alleen, want ook Torino en Celtic zijn geïnteresseerd in het Bulgaarse talent. Als het tot een heuse 'bidding war' komt tussen de clus, zal Anderlecht waarschijnlijk als eerste moeten afhaken aangezien de club in een moeilijkere financiële situatie zit. Cherno More zou zo'n 1,5 miljoen euro willen vangen voor het talent, maar zal de clubs waarschijnlijk tegen elkaar willen uitspelen