Spookmatch tegen 'onzichtbare tegenstander' leverde vijf goals en een streaker op

Al meer dan een maand zaten de meer dan 180.000 mensen die een kaartje hadden gekocht voor de wedstrijd van Lokomotive Leipzig tegen de onzichtbare tegenstander op hete kolen, maar op vrijdag 8 mei was het zover.

De Duitse vierdeklasser zond 'de wedstrijd' -voornamelijk een leeg veld)- integraal uit op Youtube en toch viel er nog wel wat te beleven. Af en toe maakte een speler zijn opwachting en die liet de onzichtbare tegenstander kansloos.

Na 45 stond de 5-0 eindstand op de klok. De reden: de onzichtbare tegenstander hield ermee op. Vlak voor de 27e minuut was verstreken (doorspoelen naar minuut 42 in het filmpje) liep er zelfs een streaker over het veld.

In totaal verkocht Lokomotive Leipzig 182,612 virtuele kaartjes voor het spektakel, voor de prijs van een euro per kaartje.