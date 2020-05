"Als KVO zijn licentie krijgt, feliciteren we ze. Over Moeskroen..."

Waasland-Beveren was betrokken partij in het licentiedossier van Moeskroen, net als ze dat zijn in het licentiedossier van KV Oostende. Voor het bestuur hangt er immers veel van af, want er staan Duitse overnemers klaar, maar die willen wel in 1A spelen.

Waasland-Beveren gaat dan ook alle legale manieren aanboren om erin te blijven. Maar er is wel een verschil tussen de twee dossiers. "Als KVO zijn licentie krijgt, feliciteren we het”, aldus voorzitter Dirk Huyck in HLN. “Over Moeskroen moet iedereen die het dossier leest maar zijn eigen gedacht vormen. Wij accepteren de beslissing van het BAS. Wat we echter nooit zullen aanvaarden, is een degradatie op papier. Waasland-Beveren wordt niet het slachtoffer van de stopgezette competitie. Daartegen zullen wij ons met alle middelen verzetten.”