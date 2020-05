Moeskroen-fans berusten in kritiek op hun club: "Ach, wij zijn dit gewend, maar het blijft pijn doen"

De kritiek op Moeskroen blijft alsmaar toenemen. Je zou haast vergeten dat er ook mensen zijn die de club een warm hart toedragen.

Brigitte is lid van supportersclub 'Les Tavernières'. "Elke week vullen we een dubbeldekker met enkel vrouwelijke supporters. We blijven onze club steunen", klinkt het.

Hoe dan ook kroop Moeskroen andermaal door het oog van de naald. Er was niet enkele de bedenkelijke rol van de makelaars die de club zouden leiden, maar het ontbrak de club ook aan de nodige bankgaranties om volgend seizoen door te komen.

"Tja, we zijn eigenlijk al gewend geraakt aan deze situatie. Het is al de vijfde keer in zes seizoenen dat we tot op het laatste nippertje moeten blijven afwachten. De kritiek die Moeskroen krijgt, doet pijn. Maar ik blijf Moeskroen steunen. Als het doek dan toch nog zou vallen, dan is het voorbij. Dan ga ik nooit meer naar het voetbal in België"