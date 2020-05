Mignolet verklapt de levensles die hij kreeg van... Roland Duchâtelet (en die zijn vrouw zwaar irriteert)

Simon Mignolet is een man die in alle omstandigheden kalm blijft. We kunnen ons ook niet herinneren wanneer hij zijn stem eens verhoffen heeft. Daar legt hij nu ook de reden voor uit.

Gevraagd naar wat zijn vrouw het meeste irriteert bij hem, heeft hij het antwoord snel klaar. “Dat ik zo koel ben. Ik word gewoon zelden of nooit emotioneel. Er moet echt al een halve ramp gebeuren voor ik begin te bleiten. Dat heeft te maken met een levensles die ik kreeg van Roland Duchâtelet", verklapt hij in Het Nieuwsblad.

"Die zei me dat emotie een slechte raadgever is in het voetbal. Dat heb ik altijd onthouden. Je hoort weleens over jongens die heimwee hebben als ze in een ander land terechtkomen. Nooit gehad. Ik heb mezelf aangeleerd om totale focus te leggen op mijn carrière. Ik krijg weleens de opmerking dat ik een gelaten indruk geef. Dan ben ik gewoon iets aan het verwerken, het een plaats aan ’t geven. Meer niet. Daar komt bij dat ik me moeilijk in andermans miserie kan inleven. Dat is nogal wat, hè?"