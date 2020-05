Frank Dierckens (KV Oostende) opgelucht na behalen licentie: "De spanning was soms ondraaglijk"

KV Oostende heeft dan toch zijn proflicentie voor volgend seizoen kunnen behalen voor het BAS. Het werd een werk van lange adem voor de Kustboys, maar ook volgend seizoen zal KVO uitkomen op het hoogste niveau. Tot groot jolijt van voorzitter Frank Dierckens.

Dierckens deelde via Facebook zijn grote vreugde en opluchting met zijn volgers. Na maanden van hard labeur en getouwtrek over een overname, is men er bij KV Oostende dan toch in geslaagd hun proflicentie voor volgend seizoen binnen te halen.

"Deze maanden van spanning en inspanning van verschillende medewerkers was soms ondraaglijk", aldus de KVO-voorzitter.

"Soms las ik wat negativiteit, omdat communicatie van mij of de club niet altijd mogelijk was."

"Maar wat telt is de licentie voor volgend seizoen! Nu gaan we er allemaal terug samen voor", besluit Dierckens.