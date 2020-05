Ajax-legende ontsnapt niet aan coronavirus: "Nog nooit zo slecht gevoeld"

Het coronavirus is er voor iedereen. Zo heeft ook de legendarische Finse voetballer Jari Litmanen geleden onder het virus.

De Ajax-legende kwam op een Finse podcast terug op de moeilijke weken die hij achter de rug heeft. "Ik heb in mijn hele leven al voor veel uitdagingen gestaan, maar dit was van een ander niveau. Ik heb het erg moeilijk gehad. Ik heb me werkelijk nog nooit zo slecht gevoeld."

"Het begon met koorts, dan hoofdpijn en spierpijn. Ik werd kortademig en dit weken aan een stuk. Gelukkig was de toestand onder controle en moest ik niet naar het ziekenhuis."

De Fin is ondertussen wel weer aan de betere hand. "Het kan nog beter, maar ik fiets en wandel wel al. Al zijn dat tot dusver wel telkens korte afstanden. Lange afstanden zijn nog niet mogelijk, al hoop ik wel dat ik snel beter zal zijn."

Litmanen noemde de afgelopen weken 'de moeilijkste tijd die ik ooit heb gehad'.