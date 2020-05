Wordt het coronageld ook gebruikt voor de bondscoach? "Een absoluut verantwoorde investering"

Het gaat ook een gevecht tussen de KBVB en de Pro League worden. Die laatsten willen weten wat de voetbalbond doet met de coronasteun die ze van de UEFA en FIFA ontvingen. Een deel daarvan zou zelfs gebruikt worden voor de contractverlenging van Roberto Martinez.

Iets dat door CEO Peter Bossaert niet ontkend wordt. "De vraag is hoe je naar de zaken kijkt. De Rode Duivels zijn de levenslijn van ons voetbal. Op sportief vlak staan we voor de belangrijkste 2,5 jaren in onze voetbalgeschiedenis. Als het goed gaat met de nationale ploeg, gaat het in principe ook goed met ons héle voetbal - corona buiten beschouwing gelaten", zegt hij in HLN.

"Goede prestaties leveren de bond extra inkomsten op, die we daarna herverdelen en investeren - zowel op prof- als amateurniveau. En goede prestaties leveren ook indirect toegevoegde waarde op. De waarde van onze spelers stijgt dan, het imago van het Belgisch voetbal stijgt dan, wat weer positief afstraalt op onze clubs. De contractverlenging van Roberto Martínez, die trouwens nog niet is getekend, is daarom een investering in de toekomst. Dat is absoluut een verantwoorde investering."