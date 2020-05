Makelaar Hendrik Van Crombrugge geeft meer uitleg: "Het is niet de bedoeling om Anderlecht te verlaten, integendeel"

Het voetbal staat misschien stil, maar de onderhandelingen gaan gewoon verder. Een voorbeeld hiervan vinden we bij Anderlecht, want de club en Hendrik Van Crombrugge kijken naar de toekomst.

Hoewel Hendrik Van Crombrugge op de voet wordt gevolgd door een aantal mooie Europese teams ("en niet om nummer 2 te worden", aldus de spelersmakelaar), geeft hij wel voorrang aan Anderlecht. Maar hij hoopt ook een nieuw contract en een salarisverhoging te krijgen: "Gezien zijn prestaties is het logisch dat zijn salaris wordt verhoogd. Anderlecht weet dit en heeft al een aanbod gedaan, maar we vonden het nog niet voldoende", vertelt Gunter Thiebaut aan de RTBF.

"Maar het doel is niet om te vertrekken, integendeel," voegde de Limburgse doelman er direct aan toe. Ze willen ook geen druk uitoefenen op de club. "Ten eerste omdat we weten dat de club met de huidige crisis andere prioriteiten heeft, maar vooral omdat Hendrik, en ikzelf trouwens ook, veel respect hebben voor deze club, vooral voor Vincent Kompany en de heer Verschueren, die hem deze kans hebben gegeven om een stap vooruit te zetten in zijn carrière", zei de makelaar.

Een kans die Hendrik Van Crombrugge met beide handen heeft gegrepen en hij heeft dan ook de intentie om het avontuur na zijn uitstekende eerste seizoen te verlengen.