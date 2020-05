"Ik heb een geldsom betaald om Standard te mogen verlaten"

In januari kwam er een einde aan de tweede passage van Paul-José Mpoku bij Standard. De aanvoerder trok naar Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten, maar een volstrekt normale transfer was het niet.

Standard ontving in januari 2 miljoen euro van Al Wahda voor Paul-José Mpoku. In Het Nieuwsblad komt de creatieve middenvelder terug op die transfer. "Ik liet aan Standard verstaan dat ik het aanbod van Al Wahda niet wou laten passeren", vertelt Mpoku bij de krant. Het ging om een voorstel waar zowel Mpoku en Standard beter van zouden worden. "Ik wou er geen ruzie over maken met Standard, want als zo’n transfer dan toch niet doorgaat, moet je wel blijven presteren voor je club. Ik liet dus merken dat ik weg wou." De Luikse club heeft wel het onderste uit de kan gehaald in het transferdossier. "Ik heb wel een geldsom betaald om Standard te mogen verlaten", bekende Mpoku.