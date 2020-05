Berahino heeft het naar zijn zin bij Zulte Waregem, maar "Ik wil ooit terugkeren naar Engeland"

Het was een opmerkelijke transfer van Zulte Waregem deze zomer. Aanvaller Berahino ging transfervrij van Stoke City naar West-Vlaanderen om in de Jupiler Pro League te voetballen. Maar hij heeft zelf door dat zijn laatste wedstrijd bij Essevee misschien al wel gespeeld is.

"Ik genoot opnieuw van het voetbal", zegt Berahino in een interview bij Sky Sports. Bij Zulte scoorde Berahino 6 keer in 17 wedstrijden voor het coronavirus uitbrak.

"Ik heb het hier naar mijn zin"

"Het was een belangrijke beslissing voor mij om naar hier te komen want ik heb nog nooit buiten Engeland gespeeld. Ik heb met mijn familie gepraat en we hebben besloten om te vertrekken. De trainer (Dury) was fantastisch. Hij deed zijn arm rond mijn schouder en praatte gewoon met mij", zijn de lovende woorden van Berahino voor zijn coach. "De cultuur is hier ook anders, vooral de media. Ze zijn niet altijd op jou uit als voetballer maar ze laten je meer doen.

"Maar ze hebben wel laten weten dat ze gaan luisteren naar aanbiedingen voor me", weet de Engels-Burundische aanvaller. "Het is een beetje jammer want ik heb het hier wel naar mijn zin. Maar ik snap het wel want het zijn moeilijke tijden voor de club."

"Ooit terugkeren naar Engeland"

Berahino hoopt dat zijn volgende club in Engeland is. "Mensen dicht bij mij weten dat ik een zwak heb voor West Brom. Ik ben daar begonnen op mijn 11 en heb er alle jeugdreeksen doorlopen. Ik ben nog altijd fan en kijk elke week naar hen", is de liefde duidelijk groot bij Berahino.

Maar eind 2015 viel Berahino uit de gratie bij West Bromwich. "Het was een grote misstap om te tweeten dat ik nooit meer onder Jeremy Peace (toenmalig voorzitter) wou spelen", legt hij uit. "Maar ik wil opnieuw vrede sluiten met de club. Ik heb oprecht spijt van wat ik gedaan heb want ik toonde een gebrek aan respect tegenover hem en de club. Als ik Peace ooit tegenkom, zal ik het hem zeggen ook", besluit hij.