Meer dan 300 Europese supportersgroepen, waaronder enkele Belgische, zijn tegen herstart van het voetbal

Verschillende Europese supportersverenigingen hebben woensdag een open brief geschreven om hun standpunt in de herneming van het voetbal te laten weten.

Deze woensdag hebben meer dan 300 supportersgroepen hun stem laten horen tegen een heropstart van het voetbalseizoen. Volgens hen zijn de omstandigheden niet veilig genoeg om de supporters opnieuw naar het stadion te laten komen.

"Europe kreunt vanwege het coronavirus. ¨[...] De algemene gezondheid is de belangrijkste prioriteit geworden ter wereld. In die context denken wji dat het beter is als het voetbal in Europa definitief stilgelegd wordt dit seizoen", kunnen we lezen in de brief.

Veel supporterclubs komen uit Italië (bijna 200), maar er zijn ook vertegenwoordigers bij uit Portugal, Duitsland, Spanje, Frankrijk en België (Standard, Anderlecht en La Louvière).

"We zijn ervan overtuigd dat het hernemen van de competitie enkel op economische belangen gebaseerd is. We dringen er dan ook bij de bevoegde instanties op aan om het voetbal op te schorten totdat we opnieuw naar het stadion kunnen gaan zonder gezondheidsrisico's.