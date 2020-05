Wagner haalt nog eens ongemeen hard uit naar CEO KBVB: "Hij is een loopjongen van een club (Club Brugge)"

Kris Wagner is geen man die de controverse uit de weg gaat, dat bewees hij al tijdens zijn periode als bondsprocureur. Het middelpunt van zijn frustratie nu is Peter Bossaert, CEO van de KBVB. Die krijgt volop de wind van voren.

Wagner vindt dat de Pro League veel te veel macht heeft. "De voetbalbond is natuurlijk wel een ledenfederatie, dus dat in de raad van bestuur de clubs ook vertegenwoordigers hebben, is op zich niet abnormaal", zegt hij over het voorzitterschap van Mehdi Bayat. "Wel is het niet normaal dat aan de top van de bondsadministratie een loopjongen van een club zit."

In zijn mail was het duidelijk dat het daarbij over Club Brugge ging. Wagner zou wel dingen anders doen als hij terugkijkt op zijn periode als bondsprocureur. “Ik ben te braaf geweest. Ik heb met te veel mensen geprobeerd goed samen te werken. Met iemand die rotten to the core is, zou ik gewoon veel minder diplomatisch mogen zijn. Als de bemanning ziet dat de kapitein het schip op de klippen laat afstevenen, is rustige vastheid niet optimaal. Dan moet men de kapitein overboord gooien.”