Genk verlengt 18.000 abonnementen gratis tot aan winterstop

Aangezien het nog onduidelijk is hoe de voetbalkalender de komende maanden opgevuld zal worden, blijft Racing Genk niet bij de pakken zitten. De club kwam al met verduidelijking voor hun eigen abonnees.

"De supporters hebben nog zes thuiswedstrijden te goed van dit seizoen. Aangezien we niet weten wanneer deze zullen plaatsvinden, hebben we besloten de 18.000 abonnees gratis te verlengen tot aan de winter", klinkt het bij Genk.

"Zijn er tegen dan nog steeds geen zes thuiswedstrijden geweest, dan verlengen we dat gewoon nog eens. Ook zal daarna pas de abonnementenverkoop starten voor de tweede seizoenshelft."

Bij Genk zijn ze alvast opgetogen over het initiatief. "Het is zowel voor ons als voor de fans goed dat er duidelijkheid is. De fans moeten zo niet diep in hun buide tasten en wij hebben ook aankomend seizoen 18.000 abonnees."