Antwerp zoekt kampioenenmaker: wie kan de torenhoge ambities waarmaken op de Bosuil?

Geheel onverwacht kan je de beslissing van RAFC om het contract van Laszo Bölöni niet te verlengen niet noemen. De Roemeen liet in de Hongaarse pers ontglippen dat hij de groep niet verder kan brengen dan waar die nu staat en het bestuur van Antwerp blijft razend ambitieus.

De verdienste van Lazlo Bölöni is eerst en vooral niet te onderschatten. Op drie jaar heeft hij de ploeg twee keer naar play-off 1 geleid en naar de bekerfinale. Dat hij daar geen afscheid mee kan nemen is bijzonder jammer voor de nestor van de trainers in België. Het had een mooi orgelpunt kunnen zijn van zijn driejarige passage bij Antwerp.

Hyperambitieus

Hij maakte van Antwerp een luis in de pels van de topclubs. In de eerste plaats met een erg fysieke manier van voetballen, veel enthousiasme en een enorme wil om te winnen. Van het bestuur kreeg hij steeds een mooie kern om mee te werken en dit seizoen probeerde hij de knokkersmentaliteit om te zetten in verzorgd, dominant voetbal. Dat lukte met horten en stoten. Maar... de uitlatingen bij het Hongaarse M4 Sport strookten niet met de torenhoge ambities van Paul Gheysens.

De coach die het nu overneemt bij de Great Old heeft alvast iets om op verder te bouwen, al zullen de druk en de verwachtingen navenant zijn. De fans werden met momenten verwend thuis en het bestuur zoekt iemand die de ploeg naar Europees voetbal en zelfs de titel kan loodsen.

De werkpunten: bij een voorsprong kroop het Antwerp van dit seizoen nog iets te vaak in een reflex achteruit én ook de extrasportieve turbulentie mag worden aangepakt. Over wie dat gaat moeten doen, bestaan alleen maar geruchten.

Mogelijke opvolgers

Zo circuleerde de naam van Hein Vanhaezebrouck. De kampioenenmaker van KAA Gent (2015) gaf echter zelf al aan dat hij niet aan een seizoen wil beginnen in juli omdat hij een dikke maand later onder het mes moet. Ook Bernd Storck passeerde de revue. Zeker omdat hij een voorstel van Cercle Brugge weigerde. Maar is de eigenwijze Duitser wel een goede match met Luciano D'Onofrio?

De derde man die vrij is en al wat bewezen heeft in de JPL is Felice Mazzu. De ex-trainer van Charleroi en Genk heeft uitstraling en is verbeten om zijn ontslag bij de Limburgers te doen vergeten. Bij Antwerp kan hij, in tegenstelling tot bij KRC Genk, weer meer op zijn eigen accenten hameren in plaats van de voetballende en jeugdige filosofie van Genk te volgen.

Ten slotte is ook Wim De Decker een optie. De ex-middenvelder die zijn spelerscarrière in 2016 bij Antwerp beëindigde, loodste de club een jaar later naar het hoogste niveau. Intussen heeft hij drie jaar in de schaduw van Bölöni kunnen werken en ervaring opdoen. Zijn voordeel: hij kent de (aparte) groep als geen ander.

De club loste nog niets over een opvolger.