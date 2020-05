Ex-topref Mark Clattenburg duidt favoriete en irritantste spelers aan: "Kompany sprak telkens op een respectvolle manier, terwijl Bellamy mij gewoon in de ballen kneep"

Mark Clattenburg was jarenlang een van de beste scheidsrechters ter wereld en de Engelsman heeft dan ook heel wat mooie wedstrijden op zijn conto staan. Door de jaren heen kwam hij heel wat spelers tegen en in Daily Mail kwam hij terug op zijn favoriete en ook zijn minder favoriete voetballers.

Bij de favorieten behoorden onder andere Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar ook Vincent Kompany liet een geweldigde indruk na op Clattenburg. "Kompany steunde de refs altijd en sprak altijd op een respectvolle manier. Ik heb dan ook niets dan respect voor hem. Zo kon ik hem berispen op het veld, maar stond hij na de wedstrijd altijd klaar voor een goede babbel."

Kompany stond dus mee in het lijstje bij de favoriete voetballers, maar is niet de enige in dienst van Anderlecht die de lijst haalde. Ook beloftencoach Craig Bellamy heeft de eer vernoemd te worden, al wordt de Welshmen wel opgenomen in het lijstje met minst favoriete spelers.

"Hij was zo'n speler die voor problemen zorgde op een veld. Hij klaagde veel, gebruikte constant grof taalgebruik en daagde constant uit. Een keer kneep hij gewoon in mijn ballen in de spelerstunnel van het Etihad. Ik denk dat het een grapje was voor iets wat ik eerder had gedaan, maar ik weet het niet", aldus Clattenburg.

Andere ronkende namen die in zijn lijstje kwamen waren Roy Keane, Pepe, John Obi Mikel en Jens Lehmann. Vooral die laatste liet een blijvende indruk. "Hij was een uitstekende doelman, maar hij kon geweldig zagen. Hij zaagde over alles. Dan was de bal te wit, de andere keer was de bal te rond. Hij vond altijd wel iets om over te klagen."