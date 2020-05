Nieuw voorstel rond competitieformat: geen promotiefinale meer in 1B, Westerlo mogelijke stijger

De Algemene Vergadering van vrijdag voorspelt zal moeten stemmen over een nieuw competitieformat. Maar hoe zal dat format eruit zien? Vrijdagmiddag kregen de clubs de nieuwe agenda met het voorstel dat op tafel ligt. We zetten voor u even op een rijtje wat er allemaal op de planning staat.

Afhandeling huidig seizoen Dit seizoen is Club Brugge kampioen en Waasland-Beveren degradeert naar 1B. Wie stijgt er? Dat moeten Beerschot en OHL nog uitmaken. Ze krijgen tijd tot voor de start van de nieuwe competitie (normaal gezien 7 augustus) om de return van de promotiefinale te spelen. Als die promotiefinale toch niet gespeeld kan worden, stijgt Westerlo. Zij eindigden eerste in het algemene klassement van 1B maar konden geen periode winnen. De bekerfinale kan gespeeld worden tot 3 augustus, maar de verdeling van de Europese tickets is dan al gebeurd. Situatie volgend seizoen In het voorstel van volgend seizoen zijn er opnieuw 16 ploegen in 1A. De nummers 1 tot en met 4 spelen play offs om uit te maken wie er kampioen zal worden en hoe de Europese tickets verder verdeeld zullen worden. De nummers 5 tot en met 8 spelen play offs met als inzet het laatste Europa League-ticket. De ploegen in 1B zullen zoals de voorbije jaren 4x tegen elkaar spelen. Maar de kampioen promoveert sowieso, er worden geen periodekampioenen benoemd en geen titelwedstrijden gespeeld. Seizoenen daarna Na volgend seizoen zou de situatie in 1A opnieuw terugkeren naar de huidige formule met play offs tussen de eerste 6. Bijkomstig: de plaats van ploegen die zakken vanwege economische problemen, wordt niet ingenomen door een extra stijger. Er zal gewoonweg een ploeg minder zijn dan. Die formule wordt aangehouden tot er sprake is van minimaal 14 ploegen in 1A. In 1B blijft de situatie van komend seizoen: geen promotiefinales meer, de leider na de reguliere competitie promoveert naar 1A. 0-3 verlies als wedstrijd niet doorgaat Nog een opmerkelijk voorstel dat op het programma staat om goed te keuren: als de lokale overheid beslist om een wedstrijd niet te laten doorgaan, vanwege bijvoorbeeld veiligheidsproblemen, verliest de thuisploeg met 0-3. Ze krijgen wel eerst de kans om op neutraal terrein de wedstrijd te spelen.