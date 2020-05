Anderlecht dankt keeperstrainer af

Keeperstrainer Max De Jong wordt in Anderlecht bedankt voor bewezen diensten. De Jong was sinds 2012 in dienst bij paars-wit.

Na de komst van nieuwe keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar van NAC Breda, leek Max De Jong al snel overbodig te gaan worden bij Anderlecht. Ze gingen nog op zoek naar een functie voor hem in de jeugdwerking, maar dat ging uiteindelijk niet door. De Jong had een contract van nog één seizoen lopen bij paars-wit.