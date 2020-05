UPDATE: Pro League gaat voor 16 teams in 1A: Club kampioen, Waasland-Beveren degradeert én play-offs behouden

Nadat vier keer eerder een beslissing werd uitgesteld, is er nu wel gestemd op de Algemene Vergadering van de Pro League over hoe volgend seizoen er moet uitzien. Ook in 2020-2021 treden er zestien ploegen aan in 1A. Club Brugge begint dan als regerend landskampioen.

Er is dus eindelijk een knoop doorgehakt. Ten eerste werd op de Algemene Vergadering van de Pro League beslist om de stand na 29 speeldagen officieel te erkennen als eindklassement. Een meerderheid van ruim 80 procent van de stemmen was hiervoor te vinden.

Drie ploegen kunnen nog promoveren

Dat betekent dat er een kampioen en een degradant is. Club Brugge is landskampioen, Waasland-Beveren degradeert naar eerste klasse B. De plek van Waasland-Beveren in 1A wordt ingenomen door Beerschot of OHL, op voorwaarde dat die de terugmatch van de promotiefinale nog kunnen afwerken.

Lukt dat door de coronacrisis niet, dan is het Westerlo dat als best geplaatste ploeg in de eindstand van de reguliere competitie in 1B stijgt naar 1A. Het is nu vooral uitkijken of Waasland-Beveren nog stappen gaat ondernemen.

Update: Er moest nog beslist worden over het format van het kampioenschap en dat is inmiddels ook gebeurd. Er komen ook volgend seizoen play-offs, zij het dan in een aangepast versie. De nummers 1 tot en met 4 zullen om de titel spelen. Nummers 5 tot en met 8 strijden in de play-offs om het laatste Europese ticket. In 1B vallen de periodetitels en de promotefinale weg, de eindstand van de competitie duidt de kampioen aan.