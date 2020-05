Hoe je van een breed draagvlak voor 18 ploegen naar 84 procent voor 16 ploegen gaat: angst regeert de Pro League

Hoe is het mogelijk dat 84 procent van de Pro League akkoord ging met dat voorstel van 16? De K11 toetert al jaren dat ze afwillen van die play-off 2, 1B wil al sinds de opstart van het huidige format een verandering en Club Brugge is al een hele tijd aan het ijveren naar een grotere competitie...

En toch... Het is eigenlijk vrij makkelijk te verklaren in één zin: ze hadden allemaal schrik. Joseph Allijns bijvoorbeeld, voorzitter van KV Kortrijk, heeft geen kans onbenut gelaten om voor 18 ploegen te pleiten, maar uiteindelijk keerde hij zijn kar. Net als Eddy Cordier van Zulte Waregem en David Meekers van STVV.

Rol van Louwagie

Toen Michel Louwagie en Mehdi Bayat er hen fijntjes op wezen dat OHL en Beerschot wel heel rijke eigenaars hadden en dat hun plaats als subtoppers wel eens in het gedrang zou kunnen komen, begonnen ze ongemakkelijk te schuifelen. Het extra duwtje van compensatie hadden ze zelfs niet meer nodig.

Club Brugge dan... Die vreesden een nietigheid van de competitie en bijgevolg zou hun titel en de Champions League ineens kunnen verdwijnen. Vincent Mannaert stond er niet achter, maar moest plooien. Al durven we wedden dat blauw-zwart over alternatieven aan het nadenken is. Die BeNeLiga of iets anders. Ze hebben nu ook wel gezien dat ze nooit naar 18 zullen gaan. Erger nog, er is toegestemd om straks naar 14 te gaan. Economische dalers worden immers niet meer vervangen.

Chantage?

En de ploegen uit 1B? Daar is solidariteit al lang geen modewoord meer. Beerschot en OHL kregen veel signalen van Philippe Bormans, CEO van Union en lid van de werkgroep, dat het wel in orde ging komen, maar uiteindelijk ging die ook overstag en ronselde de nodige stemmen in 1B. Nochtans hadden ze graag OHL en Beerschot zien verdwijnen uit de reeks, want de kans om de komende seizoenen kampioen te spelen is alweer heel klein geworden. Maar het gelobby achter de schermen deed ook Union en Lommel plooien. Faut le faire!

't Is allemaal toch wel een vreemde regeling geworden. De bekerfinale - die normaal toch wel belangrijk is om de Europese plaatsen en bijkomend heel wat meer geld aan te wijzen - mag als het enigzins kan nog gespeeld worden. OHL-Beerschot moet gespeeld worden, anders gaat Westerlo naar 1A. Ruikt toch naar regelrechte chantage. Waar? Hoe? Wanneer? Los het zelf op! "Alleen de gezondheid van onze spelers is niet belangrijk", klinkt het. Daar moet je ze dan toch wel gelijk in geven.