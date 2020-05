Standpunt Lommel: "Misschien kan er toch één en ander nog verfijnd worden, twee promovendi bijvoorbeeld"

Lommel SK ging ook akkoord met het voorstel van de Pro League. Al heeft CEO Harm van Veldhoven wel bedenkingen bij bepaalde aspecten van de deal.

Van Veldhoven was sterk gekant tegen het inzetten van belofteploegen. "Positief is dat we ons niet moeten meten met de U21. Ik vraag me trouwens af of dat voorstel wel ernstig gemeend was", zegt hij in HBvL. "Maar dat terzijde. Wij accepteren de stemming. Maar we hebben wel bedenkingen bij de manier waarop het gelopen is. Wat ik vooral mis, is een totaalvisie. België is een klein land. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat profvoetbal op termijn enkel houdbaar is voor 8, 9 ploegen."

Van Veldhoven ziet immers nog meer problemen in de toekomst. "1B bestond bijna niet meer. Daarover moeten we toch eens goed nadenken. Want hoe ga je jonge talenten nog de kans geven zich te ontplooien zonder 1B? Ik vrees ook dat de spankracht snel kan verdwijnen met het nieuwe format. De attractiviteit moet omhoog. Bijvoorbeeld door twee promovendi. Hopelijk kan nog één en ander worden verfijnd.”