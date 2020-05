Standard doet een erg mooie geste naar zijn abonnees

De Pro League trok vrijdag definitief een streep onder het seizoen 2019-2020 en dus is het ook tijd voor de clubs om klare wijn te scheppen naar hun abonnees voor volgend seizoen. Standard gaat alvast, in navolging van Racing Genk, hun supporters voor een stuk tegemoet komen.

Het bestuur van de Luikenaars had het voor het begin van de crisis en de opschorting van de competitie al aangegeven: de club gaat de supporters die een abo voor Play-Off 1 voor dit seizoen hebben vergoeden. Dat maakt Standard nu officieel bekend in een persbericht in navolging van de beslissing van de Pro League op de Algemene Vergadering.

De vergoeding komt er in de vorm van een korting op hun abonnement voor het seizoen 2020-2021. De Rouches stellen ook een alternatief voor: de vergoeding laten vallen ten gunste van de Fondation Standard de Liège, in het kader van de strijd tegen Covid-19.

De supporters die hun abo niet willen verlengen kunnen ook een terugbetaling vragen via een formulier die ze voor 29 mei moeten invullen en opsturen.