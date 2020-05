🎥 Kompany haalt herinneringen op aan eerste titel met City: "Toen die bal van Agüero tegen de netten ging... En zeggen dat hij zo slecht speelde"

Vincent Kompany is vier keer kampioen geworden van Engeland met Manchester City. Maar die eerste titel in 2012 was het begin van alles. Na een ongelooflijke inhaalrace op Manchester United kroonden ze zich op de laatste speeldag tot kampioen. Kompany herinnert het zich alsof het gisteren was...

Kompany sprak erover met Gary Linneker in 'Match of the Day'. Met nog zes speeldagen te gaan had City een achterstand van acht punten op United, maar de mannen van Sir Alex Ferguson lieten hen terugkomen. En dan die laatste speeldag... United won van Sunderland, maar in minuut 90 stond het in City-QPR 1-2. In een paar minuten zetten Dzeko en Agüero dat echter nog recht.

“Het was een speciale dag. Vandaag kan ik nog altijd niet beschrijven wat er toen gebeurd is. Hoe we het nog bijna weggaven, na zo’n inhaalrace... Het voelt gelukzalig aan, maar tegelijk vraag ik me ook af wat er was gebeurd als Agüero niet had gescoord", aldus Kompany.

"Van zodra de bal binnenging, wist ik dat dit hét moment van mijn generatie zou worden. Het was zó speciaal. Ik weet nog hoe slecht Agüero speelde in die wedstrijd. Dat net hij dan in de laatste seconde nog een positieve bijdrage had, heeft hem in de geschiedenis van Man City en waarschijnlijk ook in die van het voetbal op zich gecementeerd.”

De ontlading was zoveel groter. “Het voelde alsof ik de ziel uit mijn lichaam schreeuwde. Zo’n explosie was het. ’t Moet een van de meest verwarrende momenten van mijn leven geweest zijn. Compléte chaos. Als ik terugdenk aan mijn carrière bij City na dat moment, was alles duidelijk. Je doet het goed, boekt resultaten... Maar dit was chaos.”