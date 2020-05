"Ik zou meteen zeggen 'weg ermee', maar Kompany speelt schaak"

Craig Bellamy heeft er een sterk debuutjaar als beloftentrainer van Anderlecht opzitten. Niet enkel liet hij zijn ploeg goed voetballen, hij zag ook veel van zijn poulains naar de A-ploeg verhuizen.

Bellamy zegt dan ook veel te leren van Kompany. "Vinny kent mij door en door, hij weet dat ik mijn mond zal opendoen als iets mij niet bevalt. Maar het verschil is dat hij altijd het grote plaatje ziet."

Daar heeft hij ook een voorbeeld van. "Stel dat hij een coach weg wil, omdat hij die niet op niveau vindt, dan zou ik zeggen: meteen weg ermee! Maar Vinny speelt schaak. Hij doet een paar berekende zetten, wacht af op het juiste moment een paar maanden later en dan is hij uiteindelijk waar hij wil zijn. Dat is een enorm leerproces voor mij."