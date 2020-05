Boloni's vertrek zindert nog na: "Hij heeft Antwerp op de kaart gezet"

Laszlo Boloni deed de deur na drie seizoenen achter zich dicht bij Antwerp en dat vertrek zal The Great Old nog wel een tijdje voelen.

Ook Eddy Snelders denkt dat het vertrek van Boloni een grote leegte zal laten bij Antwerp. "Hij is in schoonheid geëindigd. Hij heeft Antwerp op de kaart gezet. Onder Boloni heeft Antwerp enorm veel progressie gemaakt. Hij kan tevreden terugblikken op zijn tijd in Antwerpen."

Boloni stond ook vorig seizoen op het punt te vertrekken, maar besloot er toch nog een jaartje bij te doen. "Ik denk dat het er nu zat aan te komen. Boloni voelde dat dit jaar een jaartje te veel zou zijn geweest."

Snelders denkt dat de ambities van Antwerp wat te veel werden voor Boloni. "Hij heeft het goed gedaan, maar het bestuur van Antwerp is razend ambitieus. Hetzelfde presteren als vorig seizoen had moeilijk geweest. Zeker nu Bolat vertrekt, Mbokani een jaartje ouder is."

"Boloni had nieuwe spelers moeten inpassen, de eisen zouden hoger worden. Misschien vreesde hij zelf dat hij op een ontslag zou afstevenen. Het was dit seizoen al vaak onrustig. En als trainer moet je dezelfde ambitie hebben als de club, maar misschien had hij het gevoel dat ze daarvoor niet het materiaal hadden."