Hoe een agendapuntje Waasland-Beveren finaal de das omdeed: "Dat was pure chantage"

Vlak na de uitkomst van de Algemene Vergadering was Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, nog te aangeslagen om te reageren. Enkele dagen later doet hij dit wel.

Onder meer in GvA reageert Huyck erg aangeslagen door de beslissingen van de Pro League. "Het nieuws om alsnog met zestien teams te spelen lekte niet toevallig pas donderdagavond. Zo hadden we geen tijd meer om te reageren. Waasland-Beveren was gewoon het makkelijke slachtoffer. Die werkgroep is gewoon pure schijn. Bepaalde grote clubs gingen dit toch sowieso boycotten."

Een van de puntjes die Waasland-Beveren de das omdeed, was 'puntje 15'. Daarin stond dat alle clubs die voor een competitie met zestien stemden recht hadden op een compensatie van het solidariteitsfonds. Met andere woorden: stem je tegen, geen geld.

"Er is gegoocheld met het solidariteitsfonds, ja. Dit was pure chantage. Zelfs Moeskroen, waarvan iedereen vorige week vond dat ze onterecht hun licentie kreeg, ontvangt nu toch enkele honderduizenden euro's (200 000, nvdr.) Zo is de K11 helemaal uit elkaar gespeeld", aldus Huyck.