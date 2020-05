🎥 Tien jaar geleden maakte Vincent Kompany zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels!

Vincent Kompany mag zich al sinds 2004 een Rode Duivel noemen. Het was echter pas in 2010 dat Vince the Prince zijn eerste doelpunt voor België kon maken.

Vincent Kompany moest zes jaar wachten op zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. Op 19 mei 2010, exact tien jaar geleden, scoorde Kompany in de 2-1 overwinning tegen Bulgarije. Ook Christophe Lepoint kon in deze wedstrijd zijn eerste doelpunt maken voor de Rode Duivels. Het was ook meteen zijn enige doelpunt.