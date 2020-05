Club Brugge zou een beslissing gemaakt hebben over de toekomst van Siebe Schrijvers

De 23-jarige aanvaller weet nu wat Club Brugge met hem van plan is voor volgend seizoen. De Belgische kampioen zou de aanvaller namelijk graag houden.

Voor Siebe Schrijvers was het een middelmatig seizoen. De ex-speler van Racing Genk en Waasland-Beveren mocht wel mee de titel vieren, maar volgend seizoen zal hij ongetwijfeld meer speeltijd willen.

De vraag is nu of Schrijvers volgend seizoen nog bij Club Brugge zou spelen. Volgens Het Nieuwsblad is het antwoord daarop ja. De kampioen rekent in de toekomst nog steeds op Schrijvers, gezien het feit dat hij de toekomst van de club is, en wil hem in de gelederen houden voor het seizoen 2020-2021.

Ondanks 1200 speelminuten scoorde Schrijvers nog steeds 4 goals en gaf hij 5 assists in alle competities samen.