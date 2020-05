Antwerp-kapitein Haroun over vertrek Bolat en situatie Mbokani: "Dat ligt bij mij toch gevoelig"

Grote veranderingen op de Bosuil! Succescoach Laszlo Bölöni is vertrokken en ook Sinan Bolat nam al afscheid. Momenteel is het nog koffiedik kijken of Dieumerci Mbokani blijft. Faris Haroun spreekt zich uit over de situatie.

Vooral het vertrek van Bolat heeft Haroun toch wel aangegrepen. "In voetbal weet je dat zulke dingen gebeuren. Maar het vertrek van Sinan ligt bij mij toch gevoelig", zegt hij in GvA. "Sinan was sinds de terugkeer naar 1A een van de fundamenten van onze ploeg. Ik kan me natuurlijk niet uitspreken over wat er zich boven in de bestuurskamer heeft afgespeeld, maar iemand als Sinan verliezen is op zowel sportief als menselijk vlak een gemis."

En dan is het nog niet duidelijk wat er met topschutter Mbokani gaat gebeuren. Die wil een contract voor twee jaar en China lonkt. Het is normaal dat hij voor zijn gezin de beste situatie wil creëren. Vorige zomer had ik voorspeld dat Mbo zou vertrekken, en is hij toch gebleven. De sportieve cel weet hoe belangrijk hij is voor de club, en zal vermoedelijk alles uit de kast halen om hem te houden.”