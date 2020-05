Genk ziet Hagi waarschijnlijk niet meer terugkeren en maakt er nog winst op

Genk rekent niet meer op een terugkeer van Ianis Hagi. De zoon van de voormalige wereldvoetballer Gheorghe Hagi werd dit seizoen uitgeleend aan het Schotse Rangers en zal daar waarschijnlijk ook blijven.

Voor Genk hoefde hij ook niet meer terug te keren. De 21-jarige aanvaller scoorde wel bij zijn debuut, maar kon daarna nooit indruk maken in de Luminus Arena. Hij werd in de winter uitgeleend aan Rangers en daar zijn ze wel tevreden over hem.

Hagi werd gekocht voor zo'n 4 miljoen euro en Rangers zou nu 5 miljoen euro betalen. Er wordt wel nog onderhandeld over de modaliteiten van de transfer, weet HBvL.