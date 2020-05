Makelaar Henrotay maanden na arrestatie in Monaco ook in België officieel in verdenking gesteld

Het Belgisch gerecht heeft Christophe Henrotay eindelijk op de rooster kunnen leggen. De spelersmakelaar wordt in verdenking gesteld van het malafide afhandelen van enkele transfers.

In september 2019 werd makelaar Christoph Henrotay in Monaco gearresteerd in een onderzoek naar witwaspraktijken. De makelaar wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest in ongeoorloofde financiële constructies rond de transfers van onder meer Youri Tielemans en Alexandar Mitrovic. Bijvoorbeeld commissielonen waar de betrokkenen niet altijd van op de hoogte zijn.

Nu is Henrotay ook in België ondervraagd, schrijft Het Nieuwsblad. In Brussel, urenlang. Hij werd ook officieel in verdenking gesteld. Waarvan is niet precies duidelijk. In het onderzoek zijn al tal van huiszoekingen uitgevoerd bij Anderlecht, Standard, de KBVB, Herman Van Holsbeeck en Bruno Venanzi.