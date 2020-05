Waasland-Beveren dreigt miljoenen te verliezen als ze naar het gerecht stappen

Waasland-Beveren is het volledig oneens met de beslissing van de Pro League om hen te laten degraderen. In principe willen ze naar het gerecht stappen, maar ze weten ook dat zoiets hen miljoenen zal kosten terwijl de kans op succes niet zo heel groot is.

De mannen van de Freethiel krijgen voor dit seizoen normaal 2,89 miljoen euro tv-geld, maar zoals in de statuten van de Pro League beschreven staat, hebben ze geen recht op dat geld als ze naar de burgerlijke rechtbank stappen. De solidariteitsbijdrage van 200.000 euro zien ze al aan hun neus voorbij gaan omdat ze hun spelers op technische werkloosheid zetten. Daarnaast hebben ze nog recht op 140.000 euro omdat ze hun laatste thuismatch tegen Gent niet konden spelen, maar ook dat geld wordt niet gestort als ze procederen, weet Het Nieuwsblad. Momenteel krijgen ze dus enkel de parachute van 1 miljoen euro die elke zakker meekrijgt. Maar dat zou het verlies bij gerechtelijke stappen niet compenseren. Tja, wat moet je doen in zo'n geval?