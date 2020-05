Eupen was een van de drie ploegen die iets ging rapen op Club Brugge: "Ze klaagden allemaal dat ze niet hadden gewonnen"

Club Brugge heerste 29 speeldagen lang en slechts enkele ploegen slaagden erin om hen punten te ontfutselen. Eupen sleepte een punt uit de brand tegen de latere landskampioen. Op bezoek in het Jan Breydelstadion nota bene.

Op speeldag 30 zou Eupen Club Brugge ontvangen in de Oostkantons, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Geen kans dus op een nieuwe stunt vanwege de Panda's. "We moeten er niet over discussiëren Club Brugge is een verdiende kampioen", legde Nils Schouterden uit.

"Ze waren met voorsprong de beste ploeg van het kampioenschap. Bovendien hadden ze op een speeldag voor het einde van de reguliere competitie vijftien punten voorsprong op de eerste achtervolgers", legde de flankspeler uit. Op 16 augustus viel hij in tijdens de 0-0 draw tegen blauw-zwart.

"Op defensief en collectief vlak speelden we toen echt een topmatch. Een punt gaan pakken in Brugge is niet eenvoudig en de nul houden zeker niet. Achteraf vertelde Mats Rits me dat ze allemaal aan het klagen waren omdat ze niet hadden gewonnen", legde de ex-speler van KV Mechelen uit.

Hans Vanaken

De beste speler van het kampioenschap? "Hans Vanaken! Ik ken hem al lang en hij is elk jaar nog beter. Hij is rustig, efficiënt en heeft een ongelofelijke vista. Zelfs in de Champions League tegen Real Madrid en PSG was hij onverstoorbaar. Het is de beste speler in de Jupiler Pro League", besluit Schouterden.