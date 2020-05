Financiële kater tegenover "schreeuwende onrechtvaardigheid rechttrekken": Waasland-Beveren moet knoop doorhakken

Waasland-Beveren voelt zich zwaar verongelijkt na de beslissing van de Pro League over de afhandeling van het huidige seizoen. De rode lantaarn na 29 speeldagen werd als degradant aangeduid.

En dat terwijl de club zich op speeldag 30 nog had kunnen redden. Vandaar de woede bij Waasland-Beveren. De club overweegt om juridische stappen te nemen, maar houdt er wel rekening mee dat die actie nefast kan zijn.

De Pro League kan W-B televisiegelden en hun deel van de solidariteitskoek weigeren als de club naar het gerecht stapt. Als de Waaslanders het verslag van de Algemene Vergadering van de Pro League ontvangt kan het pas beslissen ofdat ze naar de rechtbank gaan.

Dinsdag kwam de raad van bestuur samen om te praten over juridische stappen tegen de Pro League. "We zijn in consultatie met onze clubadvocaat en met nog andere mensen, om te bekijken hoe we deze schreeuwende onrechtvaardigheid nog kunnen rechttrekken", kon voorzitter Dirk Huyck daarover kwijt.