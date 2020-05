Waasland-Beveren wil er alles aan doen om de degradatie te ontlopen: Zowel naar het BAS als naar de burgerrechtbank

Bij Waasland-Beveren willen ze er alles aan doen om de degradatie te ontlopen. De Belgische club denkt er daarom aan om naar het BAS te stappen. Ze zouden mogelijks ook naar de burgerrechtbank gaan.

Waasland-Beveren wil naar het BAS stappen en mogelijk ook naar de burgerrechtbank. De club vindt dat het geen sportieve kans meer heeft gekregen om zich te redden. Ze bekijken ook of ze de licentie van Moeskroen nog kunnen aanvechten. Ze hopen op deze manier dat de beslissing van de Algemene vergadering wordt geannuleerd.

Tom Rombouts, de clubadvocaat van Waasland-Beveren, gaf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws. "De Algemene Vergadering is onrechtmatig samengeroepen en er is beslist over onze degradatie zonder dat we er iets over konden zeggen."