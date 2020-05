Kalendermanager wil profclubs inspraak geven en laat hen zelf de kalender kiezen

Het wordt een huzarenstukje voor Nils Van Branteghem en team om een degelijke kalender op te stellen voor het nieuwe seizoen. En toch wil de kalendermanager de clubs inspraak geven. "Maar ik zal niet iedereen tevreden kunnen stellen."

Nils Van Branteghem moet een kalender maken, maar weet niet of het OH Leuven, Beerschot of dan toch KVC Westerlo zal zijn die in 1A mag aantreden. Bovendien is er amper speling. En dan hebben we het nog niet over een eventuele nieuwe lockdown gehad.

En toch wil de kalendermanager de clubs inspraak bieden. Het staat nu al vast dat de eerste weken van het nieuwe kampioenschap achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. Elke ploeg mag drie tegenstanders doorgeven tegen wie ze in augustus niet zonder publiek willen spelen.

Ik wil proberen om twee van de drie wensen in te willigen

Dan denken we spontaan aan streekderby’s of de wedstrijden tegen een G5-ploeg die sowieso voor een vol huis zorgt. “We kunnen niet iedereen tevreden houden”, aldus de kalendermanager in Het Laatste Nieuws. “Maar ik wil proberen om twee van de drie wensen in te willigen.”