'Anderlecht in strijd met Italiaanse clubs om handtekening van Braziliaans talent'

Anderlecht maakt de moeilijke evenwichtsoefening om kwalitatieve spelers binnen te halen die niet veel kosten. Iemand die einde contract is, is daarom erg interessant voor de Brusselaars.

Anderlecht heeft rode cijfers waar het zo snel mogelijk van af wil. De snelste manier is om goed betaalde spelers te verkopen. Wat nieuwe spelers betreft wil de club dan liefst zo min mogelijk uitgeven.

In die optiek is paars-wit uitgekomen bij het Braziliaanse Sao Paolo voor een transfervrije middenvelder. De 20-jarige Fabinho is straks einde contract bij de club en heeft interesse opgewekt in Europa.

Zo weten Italiaanse media dat Anderlecht hem graag wil overnemen, maar ook dat enkele Italiaanse clubs wel iets zien in de jonge middenvelder. Helemaal gratis is Fabinho niet. Wie hem wegplukt moet een opleidingsvergoeding betalen. Bovendien heeft hi j nauwelijks ervaring op het hoogste niveau.