Eigenaar van KV Oostende is in België: spelers en trainers verwachten duidelijkheid

Voor sommige spelers is het bang afwachten welke plannen de nieuwe eigenaars met hen heeft en hetzelfde geldt voor de technische staf.

Zo weten trainer Adnan Custovic en assistent Franck Berrier niet waar ze aan toe zijn. In een exclusief gesprek liet de Bosniër verstaan dat hij geen flauw benul heeft over zijn toekomst bij de club.

Die duidelijkheid zal hij dit weekend misschien krijgen, want Paul Conway, de baas van nieuwe eigenaar PMG en de nieuwe grote man bij KV Oostende, is in het land. De kans bestaat immers dat de Amerikanen graag met zelf aangebrachte spelers en trainers werken.

Dus zullen ook spelers die bijna einde contract zijn straks weten of ze naar een andere club moeten uitkijken of niet. Joseph Akpala is een van de jongens die een aflopende overeenkomst heeft bij de kustploeg.