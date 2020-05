(Exclusief) Adnan Custovic reageert op de geruchten: "Nieuwe investeerders werken graag met zelf gekozen mensen"

Moet Adnan Custovic straks alweer zijn koffers pakken bij KV Oostende? Hij heeft in het in ieder geval nog niet over zijn toekomst gehad met de nieuwe investeerders van de club. We contacteerden hem in verband met de geruchten over de komst van een nieuwe coach aan de kust.

Dinsdagochtend verscheen er een gerucht in de Portugese media over KV Oostende. Pacific Media Group (PMG), de Amerikaanse overnemer van de kustploeg, zou een trainerswissel willen doorvoeren. Jorge Simao zou Adnan Custovic komen vervangen. Custivoc, zelf nog maar sinds 3 maart aan de slag bij de Kustboys, reageert verrast. "Wordt dat gezegd door de pers? Als u het zegt", is hij niet van het gerucht op de hoogte.

Anderzijds heeft Custovic ook geen zekerheid op het moment van ons gesprek. "Wanneer er nieuwe investeerders bij een club komen willen ze vaak met nieuwe mensen werken, met personen die ze zelf gekozen hebben", schetst hij zijn situatie. "Ik ben hier in maart aangenomen en heb jammer genoeg niet de kans gehad om veel met de groep te werken. Maar de club is zeker van het behoud en van professioneel voetbal en meer kan ik niet verlangen", aldus de Bosniër, die in een eerdere passage van 2015 tot 2018 aan de slag was bij KVO.

In België blijven

Een snel vertrek is dus niet uitgesloten. "Als dat de keuze is die de nieuwe bestuurders maken, dan wens ik Oostende het beste toe. We zien wel. Op 15 juni beginnen we er weer aan. Tot dan, weet ik evenveel als jullie", zegt Custovic, die ook assistent-bondscoach is van Bosnië Herzegovina. "We zouden in maart de barrages voor Euro 2020 hebben gespeeld, maar dat is uitgesteld naar een niet verder bepaalde datum", sluit hij af.

Moest zijn avontuur bij KV Oostende tot een vroeg einde komen is Custovic klaar en duidelijk over het vervolg van zijn carrière. Hij zou graag in België blijven, als het kan als hoofdtrainer.