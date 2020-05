Analist kijkt uit naar nieuwe wind bij Antwerp: "Deze club stopt pas wanneer ze kampioen zullen zijn"

Ivan Leko is de man die Antwerp de volgende stap omhoog moet doen zetten. Onder meer door zijn knappe passage bij Club Brugge schept de Kroaat enorm hoge verwachtingen bij de Great Old.

Mo Messoudi kijkt alvast uit naar de impact van de nieuwe coach. "Enerzijds vind ik het jammer voor Bölöni, want hij heeft schitterend werk geleverd de voorbije drie seizoenen. Toch ben ik benieuwd naar de nieuwe manier van voetballen van Antwerp, onder Ivan Leko."

"Bij Club Brugge heeft hij fantastisch werk geleverd in zijn gekende 3-5-2, die hij in Griekenland geperfectioneerd heeft. Het wordt uitkijken hoe dit gaat uitpakken bij Antwerp. Die club zit ongelooflijk in de lift. Ze zullen niet stoppen vooraleer ze een titel te pakken hebben", aldus de analist, die de voetbalschoenen onlangs aan de haak hing.

Mbokani

Bolat, Mirallas en Hoedt zullen er volgend seizoen niet meer bij zijn. Achter de naam van Gouden Stier Dieumerci Mbokani staat vooralsnog een vraagteken. "Ik geef eerlijk toe: voor de start van de competitie geloofde ik niet dat hij vijftien doelpunten zou kunnen scoren, maar hij heeft me het tegendeel bewezen", bekent Messoudi.

"Hij is enorm belangrijk voor dit Antwerp, hij houdt in zijn eentje een ganse verdediging aan de praat. Toch begrijp ik Antwerp dat ze voorzichtig omspringen met een contractverlenging, zeker in deze coronacrisis. Natuurlijk spreekt ook zijn leeftijd in zijn nadeel. En wees maar zeker dat Luciano D'Onofrio een waardig alternatief zal vinden als Mbokani toch zou vertrekken", besluit de ex-speler van onder meer Beerschot, Kortrijk en Willem II.