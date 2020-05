"Ik snap dat de mensen vragen hebben": Peter Croonen verdedigt zich tegen 'dubbele pet' bij KRC Genk en de Pro League

Als voorzitter van Racing Genk én de Pro League was de mogelijke belangenvermenging en 'dubbele pet' van Peter Croonen de voorbije weken meer dan ooit een issue.

De Pro League moest op zoek naar oplossingen om het huidige seizoen af te ronden en om het vorm te geven aan het volgende. Er kwam veel commentaar op Peter Croonen, die tegelijkertijd alle Belgische profclubs vertegenwoordigde en voorzitter is van Racing Genk. "Ik snap dat mensen daar vragen bij hebben", legt de voorzitter van de Pro League uit bij Het Laatste Nieuws.

Wel play-offs

"Ik heb die twee functies zo goed mogelijk proberen te scheiden. Elk standpunt van KRC Genk werd vertolkt door Erik Gerits. Als voorzitter van de Pro League heb ik geprobeerd om voor het voorstel te gaan waar de grootst mogelijke consensus over was. Dat is gelukt. Al was die spreidstand niet gemakkelijk", ging hij verder.

De play-offs blijven en daar was Genk voorstander van. "Genk heeft een overgangsjaar met 18 ploegen voorgesteld. Dat er zonder een meerderheid van 80 procent geen kampioen aangeduid kon worden, was enkel de juridische realiteit", besluit Croonen.