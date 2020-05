"Deze jongen gaat Anderlecht redden en dan zullen ze hun geld mogen tellen!"

Zorgt Jérémy Doku ervoor dat Anderlecht zich financieel wat uit de nesten kan werken? Daar lijkt het althans op. Het 17-jarige dribbelwonder zal alleszins niet voor een licht prijsje verkocht worden, coronacrisis of niet.

RTBF-analist Alexandre Teklak kwam in zijn analyse van het seizoen van Anderlecht tot de conclusie dat Jérémy Doku de redding is van Anderlecht.. Hij zag ook dat Anderlecht zeer matig aan het seizoen begon, maar dat de trein net voor de coronacrisis toch opnieuw op het juiste spoor zat. "Vlap liet zich gelden, Lokonga speelde veel beter en Doku sprong in het oog", aldus Teklak.

Volgens de analist is de "financiële en sportieve toekomst van Anderlecht gered dankzij Doku. Deze jongen gaat Anderlecht redden en daarna mogen ze in het Lotto Park geld beginnen tellen want hij gaat veel opbrengen!", denkt Teklak.