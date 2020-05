Deinze-speler ziet 1B-droom in rook opgaan: "Wat moet ik meer doen voor een contractverlenging?"

Met groot machtsvertoon kroonde Deinze zich tot kampioen in Eerste Amateur. Hierdoor maken de Oost-Vlamingen volgend seizoen hun opwachting in 1B. Al zal dat zonder Seppe Brulmans zijn. Het contract van de bijna 26-jarige centrale middenvelder werd verrassend genoeg niet verlengd.

Drie seizoenen was Seppe Brulmans een zekerheidje in het elftal van Deinze. De Limburger was steeds een van de drijvende krachten op het middenveld. "Het doel van deze club was om binnen de drie seizoenen te promoveren naar 1B. Daar zijn we in geslaagd... en hoe!? Twintig punten voorsprong, zoiets gaat nooit meer gebeuren in Eerste Amateur", aldus Brulmans. "Voor mij persoonlijk was dit het ideale moment om ook een niveau hoger te gaan voetballen."

Zover zal het echter niet komen voor Brulmans, althans niet bij Deinze. Tot veler verbazing wordt het contract van de voormalige jeugdinternational niet verlengd. "Het was even slikken en ik geef toe dat ik enorm aangeslagen was de eerste dagen. Ik had mijn zinnen echt op 1B gezet. Ook vanuit de spelersgroep, die uitzonderlijk goed aan elkaar hangt, kreeg ik veel telefoontjes. Voor iedereen, mezelf incluis, komt dit als een serieuze verrassing. Het is echt zonde, want het is een fantastische club. Ik begrijp echt niet wat ik meer moet doen voor een contractverlenging."

Per mail op de hoogte

Na bijna negentig matchen wordt Brulmans op een bedenkelijke manier bedankt voor bewezen diensten. "Dat ze voor volgend seizoen een extra concurrent zouden halen om me het vuur aan de schenen te leggen, dat zou ik perfect kunnen begrijpen. Maar dat ik gewoonweg geen plaats heb in een kern van 22 spelers: dat snap ik echt niet."

"Het getuigt van weinig respect om me dit nieuws te melden via mail, na alles wat ik voor deze club gedaan heb. Mijn looneisen waren zeker niet exuberant. De voornaamste reden zou zijn dat mijn statistieken niet goed genoeg waren. Sorry, ik ben een verbindingsman tussen verdediging en aanval. Ik probeer de aanvallen op gang te brengen. Dan lijkt het me logisch dat ik niet vaak tot scoren kom", besluit Brulmans.